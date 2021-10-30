Врачи рассказали о скорости развития тяжелого состояния при COVID-19

Развитие тяжелой формы коронавируса с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов. Об этом рассказал врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков.

По его словам, скорость развития тяжелого состояния связана с появлением новых штаммов коронавируса, в том числе "дельты", состоянием иммунной системы пациента, наличием хронических заболеваний. "Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции", - цитирует врача ТАСС.

Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что в настоящее время тяжелое течение COVID-19 развивается намного быстрее, чем в начале пандемии. По его словам, все еще зависит от дозы вируса, которую получает человек, а также от того, есть защита или нет, вакцинирован или не вакцинирован. Малышев подчеркнул, что у вакцинированных практически нет тяжелого течения заболевания.

Ранее вирусолог из США рассказала, каким может быть самый страшный сценарий развития ситуации с пандемией коронавируса. По ее мнению, угрозы для человечества в целом нет, но через несколько поколений люди могут стать другими.