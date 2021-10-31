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31.10.2021 08:17
Рубрика: Общество

Доктор Продеус: Петрушка повышает риск образования тромбов

Текст: Алексей Иванов

Людям, относящимся к группе риска по возникновению тромбоза, следует ограничить потребление продуктов, богатых витамином К, так как он улучшает свертываемость крови.

Фото: iStock
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Об этом в эфире Первого канала рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, риск появления тромбоза возрастает у пожилых людей, тех, кто ведет сидячий образ жизни, а также у страдающих варикозной болезнью вен или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им стоит контролировать потребление витамина К, ведь его избыток может привести к образованию тромба.

Больше всего этого витамина содержится в петрушке. В ста граммах продукта - сразу 20 суточных доз. Также богаты им шпинат и базилик - семь и шесть суточных доз соответственно.

Напомним, ранее "РГ" писала о ряде продуктов, которые воспринимаются нами как полезные, но часто такими не являются. К ним можно отнести сухофрукты, орехи, йогурты, хлопья для завтрака и даже обезжиренный творог. Многое в данном случае зависит от способа производства и различных добавок, которые могут нивелировать все положительные свойства этих продуктов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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