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31.10.2021 12:35
Рубрика: Экономика

Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака

Текст: Евгения Думанская
Индекс завтрака, который публикует Financial Times, поднялся до рекордного за десять лет уровня - цены на типичные продукты для завтрака выросли из-за плохого урожая и дефицита энергоносителей.

Цены на кофе, сахар, пшеницу, овес, молоко и апельсиновый сок с 2019 года выросли в среднем на 63%, а летом 2021 года подорожание только ускорилось. Опрошенные изданием аналитики полагают, что цены будут расти и дальше, так как увеличиваются расходы на сырье и доставку, а на стабилизацию ситуации потребуется не меньше года.

Фото: iStock
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Обычно к концу года продовольствие стабилизируется, но в этом году цены продолжают расти. Так, мировые цены на пшеницу выросли на 20% на фоне плохих погодных условий в странах, являющихся основными экспортерами. В России, по данным Росстата, цена на пшеничную муку с 19 по 25 октября выросла на 0,6%.

Овес, как отмечают аналитики, поднялся в цене из-за сильной засухи в Канаде - эта страна является крупнейшим в мире производителем, а урожай в 2021 году сократился на 44%. Кофе и сахар на мировом рынке существенно подорожали из-за засухи в Бразилии. Кроме того, на производстве продуктов сказывается нехватка энергоносителей, в том числе, развернувшийся в Европе кризис, который привел к сильному росту цен на газ.

В России по итогам прошлой недели сильнее всего выросли цены на куриные яйца - 2,1% в среднем по стране. Более чем на 0,5% подорожали гречка, сахар, маргарин, вареные колбасы, говядина, пшеничная мука, рис и вермишель. Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 1,8%.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ФАС и Минсельхозу доложить правительству о результатах анализа роста цен на пшеницу твердых сортов на внутреннем рынке.

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