Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом

Намеренное заражение людей коронавирусом должно наказываться по закону, считает завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Вадим Покровский.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о случаях намеренного заражения COVID-19, которые в итоге заканчивались тяжелыми последствиями - лечением в реанимации и даже смертью.

Как отметил Покровский, в прошлом была распространена подобная практика - детей специально заражали разными инфекциями, потому что считалось, что их проще перенести в раннем возрасте.

"Конечно, все зависит от того, какая инфекция. И, конечно, вакцинация всегда будет предпочтительным и более легким способом получить иммунитет. Болезнь - это опасно", - сказал эпидемиолог в беседе с радио Sputnik.

По мнению Покровского, намеренное заражение коронавирусом должно наказываться по закону, и это вполне может быть реализовано и в рамках действующего уголовного законодательства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила об ответственности за подделку QR-кодов, которые введены в 47 регионах для посещения различных учреждений.