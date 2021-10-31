Есть ли у фильма "Разжимая кулаки" шансы на "Оскар"

Драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выбрана российским оскаровским комитетом на главную премию Американской киноакадемии. Это семейная драма разворачивается в небольшом шахтерском городке. Старший сын Заура Аким потянулся в большой город за длинным рублем, младший еще не решил, что хочет от жизни, а дочь Ада мечтает сбежать из семьи. О том, может, ли картина получить "Оскара", "РГ" поговорила с продюсером Александром Роднянским.

Александр Ефимович, вы продюсируете и такие масштабные кинопроекты, как "Сталинград", "Дуэлянт" и та же "Седьмая симфония", но еще и авторское кино Звягинцева, Билли Боба Торнтона, Кантемира Балагова. Вы - всеядны?

Александр Роднянский: Да, так и есть. Очень люблю большое кино - из-за огромного количества функций полностью вовлекаешься в процесс и чувствуешь, что делаешь что-то руками, головой и сердцем. Но, с другой стороны, я воспитан внутри советской системы авторского кино, мне нравится работать и в этом сегменте - когда я верю в автора и мне нравится его творчество. В авторском кинематографе продюсер - "друг замысла", но окончательное же решение, конечно, за автором. Функция продюсера здесь менее активна, чем в больших проектах.

В наше время кинопродюсеров часто воспринимают как фигуры более значимые, чем режиссеры. Это так?

Александр Роднянский: Вообще, продюсер - это предприниматель, обладающий творческой экспертизой. Я считаю, самое правильное, когда продюсеры растут из творческих работников. Например, Дэвид Бениофф (со-создатель и шоураннер "Игры престолов" - Ред.) прежде всего сценарист, и кстати, написал книгу "Город" про ленинградскую блокаду, она издана на русском. А Сергей Сельянов и ваш покорный слуга вышли из режиссуры... Поэтому мы, во-первых, по определению с уважением относимся к авторам и не утверждаемся за их счет. Во-вторых, мы в состоянии оценивать материал.

В продюсеры должны идти мотивированные люди, которые не боятся взять на себя огромную ответственность и риск. Хочется, чтобы было больше профессионалов, способных для реализации своей мечты работать с разными авторами, собирать бюджеты, привлекать талантливых режиссеров. Это единственная и наиболее эффективная альтернатива той иждивенческой модели существования кинематографа, в которой главную роль играют государственные деньги. Именно в таком случае иссякнут бесконечные дискуссии на тему госбюджета и рациональности его распределения.

Звягинцев попал к вам в руки уже с венецианской наградой - совсем другое дело Кира Коваленко, чья картина "Разжимая кулаки" победила в Каннах и выдвинута от России на "Оскар". У вас потрясающее чутье на молодых и талантливых режиссеров - угадали с Кантемиром Балаговым, с Владимиром Битоковым, теперь с Кирой Коваленко.

Александр Роднянский: Прежде всего эти молодые и талантливые люди - ученики Александра Николаевича Сокурова. Это он потратил несколько лет своей жизни на то, чтобы появились эти особые молодые режиссеры. А я, встретившись с ними, помог им реализовать свои проекты. Раньше я пробовал преподавать, но мне не хватает времени, желания, вовлеченности в педагогический процесс. Так что я могу оценить масштаб удивительного внутреннего самопожертвования - вот так отдаться своим ученикам.

То, что сделал Сокуров - потрясающе. Поехать на Северный Кавказ, в Кабардино-Балкарию, собрать мастерскую из людей, которые никогда не слышали его имя... Кроме того, пробудить в этих ребятах неподдельный интерес к книгам сложнейших авторов. Я со многими молодыми людьми пытаюсь работать, и прекрасно знаю, что большинство из них, прочитав классическую литературу лет в 16-18, потом не возвращаются к ней. А сокуровцы продолжают в нее погружаться, и эта литература выкристаллизовывается у них в уникальные замыслы и в понимание людей. В результате в кинематограф пришли зрелые, цельные, очень интересные и необычно мыслящие режиссеры.

А Кира Коваленко чем вас привлекла?

Александр Роднянский: Она особо одаренный художник, со своей особой интонацией, своим взглядом, своим почерком, и, наконец, своей темой, которая, как мне кажется, в каком-то смысле даже открыта самой Кирой. Эта история гиперопеки глазами молодой женщины, пытающейся обрести свой шанс на счастье, очень здорово сделана - я рад, что фильм "Разжимая кулаки" с лету, с международной премьеры в Каннах выиграл в программе "Особый взгляд" (второй по значимости на Каннском кинофестивале - Ред.). Кстати, победа в этой программе - первая в истории отечественного кинематографа. Так что уже можно говорить, что в России появился серьезный художник.

Вы прекрасно знаете приоритеты американских киноакадемиков. Думаете, у Киры есть реальный шанс получить Оскара?

Александр Роднянский: Да, я имел отношение к четырем картинам, номинированным на "Оскар". И думаю, что у Киры есть шанс. Хотя конкуренция очень серьезная - от Франции выдвинута радикальная женская картина "Титан" Жюли Дюкарно, получившая "Золотую пальмовую ветвь". От Финляндии - отличный фильм "Купе № 6" Юхо Куосманена. Иран выдвинул тоже премированного в Каннах "Героя" Асгара Фархади, дважды оскаровского лауреата. И все-таки, думаю, у Киры есть шанс. Вся борьба за победу сводится к тому, чтобы заинтересовать членов Академии, удивить их качеством фильма и заставить проголосовать за него.

А что обычно влияет на выбор киноакадемиков?

Александр Роднянский: На выбор киноакадемиков влияют три фактора. Первый: победы и призы на крупнейших мировых фестивалях. Они выступают своего рода навигаторами. У Киры есть гран-при Канн. Второй фактор - международная пресса. "Разжимая кулаки" был представлен на всех главных кинофестивалях мира, от Торонто до Нью-Йорка, и везде собирал отличную прессу. Третий фактор - сильный местный дистрибьютор, на плечи которого падает огромный объем ответственности и работы по продвижению картины. У фильма Киры Коваленко он есть, это Mubi, крупнейший стриминговый сервис с "библиотекой" авторского кино.

И, наконец, сама личность Киры - молодой, красивой, яркой девушки, внешний образ которой не сочетается с кинематографом такого типа. Учитывая, что происходит в этом сезоне на кинематографическом рынке - в том числе, имея в виду каннские награды "Титану" и "Мурине" молодой хорватки Антонеты Кусиянович, ("Золотая камера" за режиссерский дебют - Ред.) - мне кажется, картина Киры соотносится с тем, что сегодня привлекает внимание как минимум профессионалов международного киносообщества.

Получит вдруг "Оскар" - и уедет в Голливуд? Нет такого опасения?

Александр Роднянский: Нет, ну что вы! Ее уже искушали разными предложениями, но она не падкая на соблазны. Это действительно особый тип людей - те, кого выпустил Сокуров. И Кантемир Балагов, и Владимир Битоков, и Кира Коваленко - они принципиально делают то, что считают правильным.

Помню, в тех же Каннах после того, как Кира отработала с прессой положенные два дня, посвященных премьере фильма, я пытался ее задержать до завершения фестиваля. Она отказалась: "Нет-нет, это неприлично, нас Александр Николаевич научил, что нельзя выхаживать награды". И я проклинал себя, что не сумел Киру убедить. Для меня, как вы понимаете, не проблема выйти на сцену и перед большим залом поблагодарить жюри за награду, но всем было бы приятнее видеть на сцене красавицу, получающую главную награду.

Так что нет, Киру не собьют с пути медные трубы, даже в случае успеха в "оскаровской" гонке.

Кстати

О фильме Киры Коваленко писала "РГ" - читайте репортаж Валерия Кичина с премьеры на Каннском кинофестивале.