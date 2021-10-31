Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости

Вложиться в недвижимость можно разными способами, рассказал старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко.

Он предупредил, что сейчас рынок недвижимости находится на подъеме, "отыграв" потери, которые были с 2015 по 2019 годы, но в краткосрочной перспективе возможно снижение темпов роста и есть риск купить квадратные метры на пике стоимости.

"Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра без серьезных изменений", - считает Постоленко.

Однако, кроме вложений непосредственно в квадратные метры, есть и альтернативные способы заработка на рынке недвижимости. Это покупка акций, в том числе и самих девелоперов, и паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Как отметил специалист, недвижимость вряд ли будет расти так же быстро, как фондовый рынок. Застройщики, которые выходят на рынок, как правило, надежные, но Постоленко все же советует перепроверить их показатели.

Рынок паевых фондов недвижимости тоже набирает популярность. В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что это довольно удобный способ инвестиций - не нужно тратить много времени на выбор и контроль.

Ранее финансист рассказала о самом простом и надежном способе инвестировать средства для тех, кто не готов к возможным потерям на фондовом рынке.