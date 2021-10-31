Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Евгения Думанская 
11:47 31.10.2021

Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости

Вложиться в недвижимость можно разными способами, рассказал старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко.

Фото: iStock
Кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье

Он предупредил, что сейчас рынок недвижимости находится на подъеме, "отыграв" потери, которые были с 2015 по 2019 годы, но в краткосрочной перспективе возможно снижение темпов роста и есть риск купить квадратные метры на пике стоимости.

"Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра без серьезных изменений", - считает Постоленко.

Однако, кроме вложений непосредственно в квадратные метры, есть и альтернативные способы заработка на рынке недвижимости. Это покупка акций, в том числе и самих девелоперов, и паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Как отметил специалист, недвижимость вряд ли будет расти так же быстро, как фондовый рынок. Застройщики, которые выходят на рынок, как правило, надежные, но Постоленко все же советует перепроверить их показатели.

Рынок паевых фондов недвижимости тоже набирает популярность. В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что это довольно удобный способ инвестиций - не нужно тратить много времени на выбор и контроль.

Ранее финансист рассказала о самом простом и надежном способе инвестировать средства для тех, кто не готов к возможным потерям на фондовом рынке.

Сейчас читают

ЖКХ
27.10.2021

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

Есть случаи, когда собственник квартиры вправе просить перерасчет оплаты коммунальных услуг у управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. И сократить итоговую сумму. Как это делается, рассказала эксперт "РГ"

Ипотека
25.10.2021

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Но эксперты считают, что суммы в 4 млн тоже будет недостаточно

ЖКХ
25.10.2021

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов очень важно выбрать надежную управляющую компанию и не попасть на крючок мошенников. Эксперт комитета ТПП РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян рассказала, как можно проверить УК на надежность