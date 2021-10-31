Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17

В Японии количество пострадавших от действий мужчины, который в столичном метро напал на пассажиров с ножом, выросло до 17 человек, сообщает телерадиокомпания NHK. По предварительным данным, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 20.00 по местному времени в одном из составов, который двигался по линии Кэйо из центра Токио. По словам очевидцев, молодой человек неожиданно достал нож и начал размахивать им в разные стороны. Спустя некоторое время он разлил и поджег в вагоне горючую смесь. После прибытия поезда на станцию пассажиры начали в панике покидать состав, некоторые из них вылезали на платформу через окна.

Полиция оперативно задержала преступника, который сдался властям без сопротивления. Он сел на пассажирское место, закурил сигарету и стал дожидаться прибытия стражей закона.

Примечательно, что злоумышленник был одет в зеленую рубашку, фиолетовый костюм и синее пальто. Некоторые отметили его сходство с персонажами комиксов.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. К месту происшествия стянуты пожарные расчеты, а также кареты скорой помощи.