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Рубрика: В мире

Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit

Текст: Александр Гусаров

Франция ужесточает риторику в отношении Великобритании на фоне разногласий по Brexit. В воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон предупредил, что Париж примет необходимые меры, если Лондон не будет соблюдать ранее достигнутые соглашения с Евросоюзом.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
Макрон и Джонсон повздорили из-за сосисок и Brexit

"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", - сказал Макрон, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Париж "не желает эскалации" по рыболовному спору в Ла-Манше. "Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства", - отметил французский лидер.

В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

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