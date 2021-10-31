Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit

Франция ужесточает риторику в отношении Великобритании на фоне разногласий по Brexit. В воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон предупредил, что Париж примет необходимые меры, если Лондон не будет соблюдать ранее достигнутые соглашения с Евросоюзом.

"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", - сказал Макрон, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Париж "не желает эскалации" по рыболовному спору в Ла-Манше. "Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства", - отметил французский лидер.