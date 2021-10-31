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31.10.2021 07:28
Рубрика: Общество

Мясников назвал способ обнаружить рак во время еды

Текст: Алексей Иванов

Появление необычного привкуса во рту может возникнуть не только в результате COVID-19, одним из симптомов которого являются проблемы с обонянием. В некоторых, довольно редких случаях, причина может быть более серьезной - опухоль головного мозга.

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Об этом главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1". Он уточнил, что в данном случае стоит обратить внимание на появление во рту необычного привкуса горького, кислого или металлического. Причиной этому, судя по всему, становится и защемленный нерв.

- С вкусовых рецепторов снимают информацию три нерва, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат, - цитирует специалиста РИА Новости.

Помимо этого на вкусовое восприятие может повлиять прием некоторых антибиотиков и препаратов от давления.

Ранее Александр Мясников как раз предостерег граждан от поспешного приема антибиотиков при боли в горле и бронхите. Дело в том, что они могут нанести больше вреда организму, а помогут совсем другие препараты.

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