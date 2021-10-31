Минпросвещения: В колледжах будут учить только по актуальным программам

Как заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения Виктор Неумывакин, ведомство регулярно пересматривает список программ подготовки в колледжах, исключая из перечня неактуальные специальности и вводя новые программы.

"Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий, - отметил Неумывакин. - На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности".

Однако сами знания и навыки, которые заложены в эти программы, не исчезают, а включаются отдельными блоками в более современные программы подготовки. Или, как вариант, переходят в перечень коротких программ профессионального обучения.

Например, профессии парикмахера теперь будут обучать в рамках специальности "Технологии индустрии красоты".

В министерстве считают, что так российская система СПО максимально сохранит актуальность для рынка и даст студентам больше возможностей найти работу.