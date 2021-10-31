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31.10.2021 13:17
Рубрика: Общество

Минпросвещения: В колледжах будут учить только по актуальным программам

Текст: Мария Агранович
В Минпросвещения прокомментировали проект приказа, по которому с 31 декабря 2021 года прекращается прием в колледжи по 43 профессиям. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Александр Гальперин \ РИА Новости Фото: Александр Гальперин \ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин \ РИА Новости

Как заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения Виктор Неумывакин, ведомство регулярно пересматривает список программ подготовки в колледжах, исключая из перечня неактуальные специальности и вводя новые программы.

Фото: Gettyimages
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"Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий, - отметил Неумывакин. - На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности".

Однако сами знания и навыки, которые заложены в эти программы, не исчезают, а включаются отдельными блоками в более современные программы подготовки. Или, как вариант, переходят в перечень коротких программ профессионального обучения.

Например, профессии парикмахера теперь будут обучать в рамках специальности "Технологии индустрии красоты".

В министерстве считают, что так российская система СПО максимально сохранит актуальность для рынка и даст студентам больше возможностей найти работу.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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