Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи

Чтобы недвижимость нельзя было продать без участия собственника, необходимо подать заявление о запрете передачи прав без личного присутствия, рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

Такое заявление можно подать в МФЦ или Росреестре. В течение пяти дней после получения обращения в ЕГРН появится специальная отметка, которая говорит о запрете передачи или продажи недвижимости без участия собственника. Если при наличии такой отметки кто-то подаст документы на регистрацию прав, их вернут без рассмотрения, а также оповестят правоохранительные органы.

Как добавила Коркка в беседе с агентством "Прайм", необходимо следить за сохранностью своих персональных данных - быть осторожнее с копиями паспорта и информацией, которая попадает в интернет.

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