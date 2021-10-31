Нутрициолог Павлычева предупредила о вреде квашеной капусты

Квашеная капуста считается крайне полезным продуктом благодаря наличию в ней многих микроэлементов и ее воздействию на пищеварительную систему. Однако некоторым людям этого продукта лучше избегать.

Квашеная капуста богата витамином С, калием и магнием, в ней много органических кислот, которые стимулируют пищеварение при пониженной кислотности желудка и замедленной перистальтике, заявила РИА Новости нутрициолог Анна Павлычева.

Но именно из-за этого, по ее словам, продукт не рекомендуется людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка. Также его стоит избегать пациентам с избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике или непереносимостью гистамина.

В то же время нутрициолог отметила, что, согласно последним данным, капуста может считаться безопасной для людей с пониженной функцией щитовидной железы. Ранее все крестоцветные попадали для них в "черный список" из-за наличия гойторезов - веществ, которые еще больше подавляют функцию щитовидки. Сейчас же выяснилось, что это происходит только при дефиците йода и селена.

Напомним, ранее "РГ" также сообщала, что некоторым людям стоит исключить из рациона бананы. Они будут скорее вредны при сахарном диабете, а также, если у человека отмечается инсулинорезистентность.