Нутрициолог Павлычева предупредила о вреде квашеной капусты

Новости

Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
На саммите ООН в Глазго обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу 07:21
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 07:03
Бон Джови отменил концерт в США после положительного теста на COVID-19 06:31
Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40 05:55
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию 05:35
Два человека погибли на эротическом балу в США 04:35
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО 03:55
При постковидном синдроме у человека часто меняется голос 03:25
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 02:50
В Египте закрыли отель, в котором отравились российские туристы 02:25
Петр Ян заявил о готовности драться с "клоуном" Стерлингом 02:12
На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии 01:55
Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в ряде регионов России 01:45
В Петербурге полицейские застрелили напавшего на них мужчину с ножом 01:30
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты 00:31
Несколько десятков российских туристов отравились в отеле в Хургаде 00:06
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля 30.10.2021
В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины 30.10.2021
"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267 30.10.2021
Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267 30.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 08:40
Рубрика: Общество

Нутрициолог Павлычева предупредила о вреде квашеной капусты

Текст: Алексей Иванов

Квашеная капуста считается крайне полезным продуктом благодаря наличию в ней многих микроэлементов и ее воздействию на пищеварительную систему. Однако некоторым людям этого продукта лучше избегать.

Фото: iStock
Доктор Продеус: Петрушка повышает риск образования тромбов

Квашеная капуста богата витамином С, калием и магнием, в ней много органических кислот, которые стимулируют пищеварение при пониженной кислотности желудка и замедленной перистальтике, заявила РИА Новости нутрициолог Анна Павлычева.

Но именно из-за этого, по ее словам, продукт не рекомендуется людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка. Также его стоит избегать пациентам с избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике или непереносимостью гистамина.

В то же время нутрициолог отметила, что, согласно последним данным, капуста может считаться безопасной для людей с пониженной функцией щитовидной железы. Ранее все крестоцветные попадали для них в "черный список" из-за наличия гойторезов - веществ, которые еще больше подавляют функцию щитовидки. Сейчас же выяснилось, что это происходит только при дефиците йода и селена.

Напомним, ранее "РГ" также сообщала, что некоторым людям стоит исключить из рациона бананы. Они будут скорее вредны при сахарном диабете, а также, если у человека отмечается инсулинорезистентность.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей