Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92%

Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92%. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков. Это помогает сотрудникам комплекса содержать в порядке все системы жизнеобеспечения города.

Бирюков рассказал: "С 28 октября по 7 ноября мэром Москвы объявлены нерабочие дни, это сделано для снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этот период городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов".

По графику идет уборка улиц и дворовых территорий, вывозится мусор.