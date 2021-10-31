Новости

Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 10:22
Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах 10:04
Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92% 09:48
Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
На саммите ООН в Глазго обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу 07:21
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 07:03
Бон Джови отменил концерт в США после положительного теста на COVID-19 06:31
Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40 05:55
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию 05:35
Два человека погибли на эротическом балу в США 04:35
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО 03:55
При постковидном синдроме у человека часто меняется голос 03:25
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 02:50
В Египте закрыли отель, в котором отравились российские туристы 02:25
Петр Ян заявил о готовности драться с "клоуном" Стерлингом 02:12
На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 09:48
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92%

Текст: Любовь Проценко

Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92%. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков. Это помогает сотрудникам комплекса содержать в порядке все системы жизнеобеспечения города.

Бирюков рассказал: "С 28 октября по 7 ноября мэром Москвы объявлены нерабочие дни, это сделано для снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этот период городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов".

По графику идет уборка улиц и дворовых территорий, вывозится мусор.

Петр Бирюков: 15 станций контроля воздуха начали работать в ближнем Подмосковье
Власть Работа власти Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы