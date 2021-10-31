Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах

Правящая партия Грузии - "Грузинская мечта" - победила во втором туре выборов глав муниципалитетов в подавляющем числе городов страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Грузии, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, в то время как его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 44,4%. В четырех других крупных городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили кандидаты "Грузинской мечты".

Всего представители данной политической силы вышли на первые места в 19 из 20 городов Грузии, выбиравших мэров.

Уточняется, что единственным городом, где победа досталась оппозиции, стала Цаленджиха (край Самегрело - Земо Сванети).

Отмечается, что за местными выборами в Грузии наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Явка во втором туре муниципального голосования, по данным на 15:00 (14:00 мск), составила 31,82%.