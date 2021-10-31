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Рубрика: Происшествия

На Чукотке завели дело о гибели шести человек на пожаре

Текст: Юлия Гарднер

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре. Оно расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб один человек

Трагедия произошла в ночь на 30 октября. Загорелась одна из квартир одноэтажного жилого дома, расположенного по улице Школьная в селе Инчоун Чукотского района. Погибли четверо детей от одного года до шести лет, а также две женщины 1972 года рождения.

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщает СУ СК РФ по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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