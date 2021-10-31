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31.10.2021 12:16
Рубрика: Происшествия

Убитые в Туве девочки были сестрами

Текст: Алексей Бондарев

Две девочки, убитые в Кызыле, были родными сестрами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.

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Напомним, утром 31 октября у дома №37/3 по улице Лопсанчапа были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с многочисленными травмами. Младшая скончалась на месте происшествия, старшую девочку госпитализировали, однако спасти ее не удалось - она умерла в больнице. Следователи установили, что погибшие были родными сестрами. В семье осталась еще одна девятилетняя девочка.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках расследования задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Он ранее привлекался за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и угон. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

Прокуратура также проводит проверку органов системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц. Ход расследования поставлен под контроль надзорного органа.

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