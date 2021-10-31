Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в ряде регионов России

Ночные морозы до -15 градусов прогнозируются в предстоящие дни на территории азиатской части России.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда очень холодная погода будет на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там температура воздуха на 5-6 градусов ниже нормы, подчеркнул метеоролог. В светлое время суток тепла тоже ждать не стоит. Температура будет ниже нуля.

А вот на юге европейской части России, наоборот, аномально теплая погода сейчас. "Уже с воскресенья на Черноморском побережье +21…+23 градуса. В Крыму - 17-18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне", - цитирует Вильфанда ТАСС.