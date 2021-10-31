Новости

На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии 01:55
Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в ряде регионов России 01:45
В Петербурге полицейские застрелили напавшего на них мужчину с ножом 01:30
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты 00:31
Несколько десятков российских туристов отравились в отеле в Хургаде 00:06
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля 30.10.2021
В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины 30.10.2021
"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267 30.10.2021
Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267 30.10.2021
СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке 30.10.2021
Чимаев "задушил" Цзинляна на UFC 267 30.10.2021
На западе Москвы рабочий упал в шахту лифта 30.10.2021
Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса 30.10.2021
Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби 30.10.2021
СМИ сообщили о противоположных результатах на выборах в Грузии 30.10.2021
На месте сгоревшего на Рублевском шоссе автобуса нашли труп 30.10.2021
Талибы напали на шумную свадьбу в Афганистане, двое убиты 30.10.2021
На Рублевском шоссе сгорел автобус 30.10.2021
Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч 30.10.2021
Минстрой оценил расходы туристов в России 30.10.2021
В России могут появиться туристические сертификаты для детей 30.10.2021
Определена самая перспективная акватория России для круизного туризма 30.10.2021
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом 30.10.2021
В Йемене в результате взрыва погибли люди 30.10.2021
В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков 30.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России начались нерабочие дни
В России начались нерабочие дни
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
31.10.2021 01:45
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в ряде регионов России

Ночные морозы до -15 градусов прогнозируются в предстоящие дни на территории азиатской части России.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются снегопады и гололедица

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда очень холодная погода будет на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там температура воздуха на 5-6 градусов ниже нормы, подчеркнул метеоролог. В светлое время суток тепла тоже ждать не стоит. Температура будет ниже нуля.

А вот на юге европейской части России, наоборот, аномально теплая погода сейчас. "Уже с воскресенья на Черноморском побережье +21…+23 градуса. В Крыму - 17-18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне", - цитирует Вильфанда ТАСС.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым СФО Омская область СФО Томская область СФО Новосибирская область СФО Кемеровская область СФО Алтайский край

Главное сегодня

Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации
РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе
"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией
Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть
Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей