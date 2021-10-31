Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой. Она обвиняется в оскорблении чувств верующих за откровенные фото и видео, сделанные на фоне Исаакиевского собора.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, суд отказал следствию, поскольку счел его доводы предположительными. При рассмотрении ходатайства прозвучали показания свидетелей, которые сочли оскорбительными размещенные в интернете изображения блогера в нижнем белье на фоне собора.

Обвиняемая признала вину, раскаялась и не возражала против избрания меры пресечения. По ее словам, она зарабатывает шугарингом и в качестве мастера-бровиста от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В Петербург блогер переехала из Украины после майдана.

Фото и видео, за которые было возбуждено уголовное дело, сделаны еще летом 2020-го. Расследование продолжается.