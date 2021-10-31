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31.10.2021 15:21
Рубрика: Власть

В заведениях общепита Сочи выявили нарушения антиковидных мер

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сотрудники администрации Сочи во всех районах города провели мониторинг более сотни предприятий общественного питания на предмет соблюдения антиковидных требований. Всего было выявлены четыре нарушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Фото: Сергей Винник
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"Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для юридических лиц влечет за собой штраф в размере до 500 тысяч рублей или закрытие организации на срок до 90 дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые группы проверили, как соблюдаются предписания Роспотребнадзора в аэропорту Сочи. На территории аэровокзала в заведениях общепита работа предприятий ведется с соблюдением требований.

- Мониторинговые группы усилят работу во время действия дополнительных ограничительных мер, - рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук. - Все ограничения необходимы, чтобы сохранить здоровье сочинцев и гостей города. Также продолжим ежедневно информировать и проводить разъяснительную работу среди руководителей предприятий общественного питания.

Напомним, в Сочи с 30 октября по 7 ноября ужесточили антиковидные правила. В городе-курорте рестораны, кафе и другие объектам общественного питания принимают гостей только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Посетителей имеют право обслужить только навынос или с доставкой. Все массовые культурные и спортивные мероприятия приостановились.

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