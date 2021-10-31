Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства

По итогам трех кварталов 2021 года выросли средние чеки россиян на знакомства через интернет, выяснили аналитики.

Общее количество банковских операций по оплате в категории "знакомства" выросло более чем в два раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, а средний чек увеличился на 3 процента - до 1 584 рубля.

При этом среди женщин динамика оказалась более высокой - количество операций увеличилось втрое. Средний чек у женщин, отмечает РИА Новости, тоже оказался выше - 1657 рублей против 1563 рубля у мужчин.

Как считают аналитики, активнее бороться с одиночеством посредством онлайн-знакомств россиян подтолкнул переход на удаленную работу и ограничения для посещения общественных мест.

Ранее стало известно, что в период пандемии россияне стали чаще ходить к психологам - спрос на такие услуги вырос в среднем на 30 процентов.