СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию

Заявление президента России Владимира Путина, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, сильно встревожили США, Японию и Индию. Данные страны начали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+. Потребители просят увеличить добычу черного золота. Об этом пишет Bloomberg.

В США цены на бензин уже достигли семилетнего максимума, администрация Байдена этим обеспокоена. "Вашингтон уже несколько недель призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", - подчеркивается в статье.

Автор публикации также заявила, что США, Япония и Индия ведут переговоры. Они также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что запасы нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд, а в стоимость черного золота закладываются и риски при сбое поставок.

Согласно долгосрочному прогнозу, к 2050 году Индии нужно будет в два раз больше нефти, чем сейчас.

"Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен", - сказал Сечин.