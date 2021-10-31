Соседский шопинг: россияне стали ездить за новой машиной по всей стране

В условиях острого дефицита на авторынке некоторые покупатели отправились на поиски желаемой машины в соседние регионы. И движет ими не только желание выбрать комплектацию и цвет автомобиля, но и возможность сэкономить на дилерских "накрутках" - их в провинциальных городах гораздо меньше, чем в мегаполисах.

Столичные гастролеры

Вот уже более года на российском рынке свирепствует дефицит, из-за которого машин в наличии практически не найти. А уж если говорить про комплектацию и цвет автомобиля, то тут дилеры не оставляют выбора вовсе. В лучшем случае предложат сделать предзаказ, не гарантируя при этом ни фиксированной цены, ни даже сроков поставки.

Однако учитывая, что цены постоянно растут, а сроки ожидания машин клиентами то и дело сдвигаются, зачастую покупателям приходится выбирать из того, что есть в салоне. А это, как правило, автомобили с кучей дополнительных опций, увеличивающих конечную стоимость чуть ли не вдвое.

В этих условиях все чаще россияне вынуждены отправляться за автомобилем в другие регионы, где выбор комплектаций и цветов может быть больше. Впрочем, такая практика существовала и раньше, однако тогда речь шла о жителях регионов, приезжавших за новой машиной в областные центры или Москву. Теперь же покупатели из столичных городов направились в провинцию в надежде найти там подходящий автомобиль.

Так, по данным ГК "Прагматика", в августе-сентябре число покупателей новых автомобилей, которые из-за дефицита предложения в Санкт-Петербурге вынуждены отправляться за покупкой машины в другие города, выросло в три раза по сравнению с весенним периодом, когда предложение в дилерских центрах Северной столицы еще соответствовало спросу.

Как рассказал директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский, петербуржцы ищут в других городах не только новые автомобили, но и машины с пробегом. При отсутствии широкого выбора жители Санкт-Петербурга готовы приобретать в других городах те модели и комплектации, которые есть в наличии.

"Действительно, последние полгода наметилась тенденция, когда покупатели новых автомобилей вынуждены приобретать желаемое авто в другом регионе. Как правило, это связано с дефицитом новых машин. Например, на данный момент непросто найти даже Lada Granta, так как эта модель теперь находится в разряде редких в свободной продаже. Такой непривычный пока формат поиска авто выбирают жители мегаполисов. Чаще всего в другие города едут из Москвы и Санкт-Петербурга. Ведь в регионах и выбор зачастую побольше, и цены ниже, а главное, искомые автомобили могут быть в наличии", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Семь верст не крюк

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По данным ГК "Прагматика", петербургские автолюбители при необходимости готовы приобретать новые машины, как правило, в пределах 500 км от Петербурга. Так, в августе-сентябре самыми популярными направлениями поиска автомобилей стали Псков и Великий Новгород.

Кроме того, из-за дефицита некоторых моделей и комплектаций, а также опасения дальнейшего роста цен, стало расти количество "петербургских" сделок в городах Северо-Запада и Центральной России, которые находятся на более удаленном расстоянии. А максимальное расстояние, которое за последние месяцы преодолели клиенты для получения нового автомобиля, стала дорога до Мурманска, составляющая около 1400 км.

"По нашим наблюдениям, клиенты готовы преодолеть расстояние в 400-500 км от своего места проживания, чтобы приобрести желаемое авто. Но из-за роста цен и пока не прекращающегося дефицита некоторые потенциальные покупатели могут отправиться и на другой конец страны. И здесь чаще всего дополнительные расходы не играют ощутимой роли, ведь это вынужденная мера, так как подходящего автомобиля в наличии в регионе проживания может просто не быть. Поэтому автолюбители тратятся на покупку билетов в другой город, проживание там, перегон автомобиля, только для того, чтобы приобрести именно то авто, которое им максимально подходит", - отмечает Денис Мигаль.

В поисках машины мечты

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Немаловажным фактором для соседского шопинга стали и меньшие "накрутки" в региональных автосалонах, чьи аппетиты гораздо скромнее по сравнению со столичными дилерами. И дело тут не в степени жадности - в провинции машины по заоблачным ценам просто окажутся не по карману местным покупателям.

По словам Дениса Мигаля, есть регионы, где стоимость дополнительного оборудования сильно различается: в одних она составляет 400-500 тыс. рублей, в других - всего 80-100 тысяч.

Как прогнозируют в ГК "Прагматика", дефицит на авторынке продолжит стимулировать жителей мегаполисов к поиску автомобилей в соседних и более отдаленных регионах. Количество таких покупателей продолжит расти как минимум до конца текущего года. В этой ситуации в более выгодном положении окажутся те дилеры, которые управляют автосалонами в нескольких городах и имеют логистические мощности по доставке автомобилей.

"Сегодня действительно в условиях дефицита в некоторых случаях наблюдается миграция клиентов между регионами, однако она не такая значимая, как кажется. Еще до пандемии нередкими были случаи, когда клиенты могли приехать в Санкт-Петербург из Новосибирска, и эта тенденция не сильно изменилась. Поменялся способ доставки информации и совершения сделки. Если раньше клиенту нужно было зайти на сайт дилера или в классифайд, найти нужный автомобиль, связаться с продавцом, задать кучу вопросов и лишь потом решить, к кому ехать, то сейчас нередки случаи, когда клиенты покупают автомобиль через аукцион, даже не видя его "вживую". Просто понимая возможность возврата машины при наличии серьезных дефектов, клиент все меньше боится совершать покупку автомобиля онлайн", - констатирует директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания "Икс 2" (владеет Автохолдингом "РРТ") Сергей Новосельский.

Развитие технологий не стоит на месте, и сейчас длительные поездки начинают уступать место покупкам через интернет, когда можно даже не посещать дилерский центр, соглашается Денис Мигаль.

"Автоподбор на сайте, подробная виртуальная презентация, заключение сделки и доставка машины к дому или в дилерский центр - юридических препятствий такому формату сделок нет. Здесь, скорее, вопрос психологического плана, потому что большинство людей все еще предпочитают посмотреть на автомобиль "вживую" перед покупкой", - резюмирует эксперт.