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31.10.2021 11:26
Рубрика: В мире

США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы

Текст: Максим Макарычев
США и Европейский союз объявили об ослаблении торгового спора, который начался при администрации Трампа. Предыдущая администрация США ввела 25-процентную пошлину на европейскую сталь и еще 10 процентов на алюминий в июне 2018 года, ссылаясь "на соображения национальной безопасности". Глава Белого дома Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявят детали соглашения в Риме, где они участвуют во встрече G-20.

В Брюсселе с самого начала резко критиковали данное решение, и после нескольких неудачных попыток достичь соглашения с администрацией Трампа ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел ответные меры в отношении экспорта США на сумму до 6,4 миллиарда евро. Тарифы были введены в отношении таких американских продуктов, как виски Бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок, уточняет CNBC.

Фото: Reuters
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Из этой суммы ЕС сначала нацелился на экспорт США в размере 2,8 миллиардов евро, а на оставшиеся 3,6 миллиарда евро блок должен был ввести тарифы через три года или после вынесения положительного вердикта со стороны ВТО. Однако этот второй транш тарифов был приостановлен в начале этого года в знак проявления доброй воли администрацией Байдена, которая пообещала к концу 2021 года снизить тарифы на металлопродукцию из ЕС. "Мы договорились приостановить наш торговый спор по стали и алюминию и начать сотрудничество по глобальному соглашению по устойчивому развитию стали и алюминия", - написал в Twitter главный торговый представитель ЕС Валдис Домбровскис.

Как отмечают эксперты, достижение соглашения произошло в критический момент для отношений европейских стран и Соединенных Штатов. Европейские союзники выразили обеспокоенность внешней политикой президента Байдена после хаотичного вывода войск из Афганистана в конце лета, неоднозначной сделкой Вашингтона по атомной подводной лодке с Австралией, которая существенно ущемила интересы Парижа, и отсутствием конкретных предложений по урегулированию торговых споров. Напряженность в отношениях с европейскими странами также возросла из-за введенных администрацией Байдена жестких ограничений на поездки в США во время пандемии.

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