США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы

В Брюсселе с самого начала резко критиковали данное решение, и после нескольких неудачных попыток достичь соглашения с администрацией Трампа ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел ответные меры в отношении экспорта США на сумму до 6,4 миллиарда евро. Тарифы были введены в отношении таких американских продуктов, как виски Бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок, уточняет CNBC.

Из этой суммы ЕС сначала нацелился на экспорт США в размере 2,8 миллиардов евро, а на оставшиеся 3,6 миллиарда евро блок должен был ввести тарифы через три года или после вынесения положительного вердикта со стороны ВТО. Однако этот второй транш тарифов был приостановлен в начале этого года в знак проявления доброй воли администрацией Байдена, которая пообещала к концу 2021 года снизить тарифы на металлопродукцию из ЕС. "Мы договорились приостановить наш торговый спор по стали и алюминию и начать сотрудничество по глобальному соглашению по устойчивому развитию стали и алюминия", - написал в Twitter главный торговый представитель ЕС Валдис Домбровскис.

Как отмечают эксперты, достижение соглашения произошло в критический момент для отношений европейских стран и Соединенных Штатов. Европейские союзники выразили обеспокоенность внешней политикой президента Байдена после хаотичного вывода войск из Афганистана в конце лета, неоднозначной сделкой Вашингтона по атомной подводной лодке с Австралией, которая существенно ущемила интересы Парижа, и отсутствием конкретных предложений по урегулированию торговых споров. Напряженность в отношениях с европейскими странами также возросла из-за введенных администрацией Байдена жестких ограничений на поездки в США во время пандемии.