В Египте закрыли отель, в котором отравились российские туристы

Египетский отель, в котором отравились несколько десятков российских туристов, закрыли на двое суток. Об этом РИА Новости рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", - сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что утром 30 октября в больницу с признаками отравления попали почти 30 человек, в том числе и дети. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы.

Находящаяся в госпитале Елена Сергеева рассказала, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура.