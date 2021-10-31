В рейтинге богатейших умерших звезд впервые за 8 лет сменился лидер

Майкл Джексон впервые за восемь лет оказался не на первом месте в рейтинге самых богатых умерших знаменитостей, который составляет журнал Forbes. Становлению нового лидера поспособствовал стриминговый сервис Netflix.

Первое место в списке доходов занял британский писатель Роальд Даль, автор "Чарли и шоколадной фабрики" и других произведений, которые были экранизированы. Создатели рейтинга объясняют, что лидерство Даля связано с тем, что в 2018 году компания Roald Dahl Story Company продала Netflix права на экранизацию сюжетов писателя. Доход компании и наследников Даля составил 513 млн долларов. А во владении стримингового гиганта оказались около 20 романов, среди которых "Ведьмы", "Джеймс и гигантский персик", "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда" и другие.

На втором месте Dead Celebrity оказался певец Принс с доходом 120 млн долларов. А предыдущий лидер рейтинга самых богатых умерших знаменитостей - Майкл Джексон - находится теперь на третьем месте с 75 млн долларов. Пятерку лидеров замыкают художник Чарльз Шульц, автор серии комиксов Peanuts (40 млн долларов) и писатель детских сказок Доктор Сьюз (35 млн долларов).

Также в списке самых богатых мертвецов оказались музыканты Бинг Кросби с доходом в 33 млн долларов, Элвис Пресли - с 30 млн долларов, Боб Марли (16 млн долларов) и Джон Леннон (12 млн долларов).