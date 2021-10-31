Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне

Уточняется, что столь жесткое решение принято по распоряжению египетской прокуратуры, установившей нарушения норм санитарной безопасности в отеле.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин", - пояснили в Федерации туристических палат Египта. - За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии".

Напомним, что отдых 40 отравившихся в указанной гостинице россиян оказался безнадежно испорчен. К настоящему времени из местных больниц выписаны только 4 человека, а 36 наших граждан продолжают проходить лечение.

По данным ТАСС, многие из российских туристов, отправившихся в настоящее время на отдых в Египет, жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.