Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40

До 40 человек увеличилось число россиян, отравившихся в египетском отеле AMC Royal. "К настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение. Их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сообщили ТАСС в Федерации туристических палат Египта.

Ранее сообщалось, что отель закрыли на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, а постояльцев расселяют по другим гостиницам. Ситуация на контроле генконсульства России, заявил дипломат Виктор Воропаев.

Прокуратура уже начала расследование. Отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии, пояснили в Федерации туристических палат.

Напомним, авиасообщение между Россией и египетскими курортами возобновилось 9 августа этого года. Туроператоры сообщили, что на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. При этом россияне в последнее время часто жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.