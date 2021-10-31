Володин назвал самый важный закон октября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год наиболее важным из принятых палатой в октябре.

Отвечая на вопрос сайта ГД, спикер объяснил, что благодаря этому закону можно посмотреть, какие задачи выполнены, проанализировать ошибки, а также не допустить их повторения.

Володин напомнил, что в этом году депутаты в последний раз рассматривали отчет об исполнении бюджета осенью. Со следующего года по инициативе депутатов правительство будет вносить документ в Госдуму до 15 июня.

"Таким образом, уже к началу работы над бюджетом мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год", - пояснил спикер.

Глава государства подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 26 декабря. Согласно документу, доходы составили 18,719 триллиона рублей, расходы - 22,821 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета составил 4,1 триллиона рублей.

Между тем

По итогам работы в октябре председатель Госдумы отметил комиссию по регламенту и обеспечению деятельности палаты.

Самым активными депутатами в зале пленарных заседаний в уходящем месяце, по его словам, были Валентина Терешкова ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду"), Сардана Авксентьева ("Новые люди").