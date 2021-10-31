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31.10.2021 05:45
Рубрика: Общество

Врач указала на источник плохого холестерина в овощном салате

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог Елена Мотова развеяла миф о пользе кокосового масла в различных блюдах, будь то салат или выпечка.

По словам эксперта, кокосовое масло состоит наполовину из лауриновой жирной кислоты. Остальное - это, в основном, миристиновая и пальмитиновая кислоты.

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"Все это насыщенные жирные кислоты с длинной цепью, которые склонны повышать общий холестерин и ЛПНП крови", - уточнила доктор в своем аккаунте в Instagram. По словам специалиста, сегодня нет серьезных исследований, которые бы указывали на положительное влияние кокосового масла на организм.

"Данных восьми клинических испытаний продолжительностью 5-8 недель с количеством участников от 9 до 83 явно недостаточно. Но даже в них никаких обнадеживающих результатов обнаружено не было", - отметила Мотова.

Зато известно, что продукт повышает уровень холестерина в большей степени, чем ненасыщенные жиры. Кокосовое масло оказывает примерно такой же эффект, как пальмовое, или, например, говяжий жир.

Ранее американские исследователи заявили, что регулярное употребление кокосового масла повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно их выводам, жиры в продукте провоцируют образование "плохого" холестерина, закупорку сосудов, проблемы с сердцем и прочие недуги.

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