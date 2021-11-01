Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга

Глава Белого дома во время выступления на саммите G20 в Риме пояснил, что его не беспокоит низкий рейтинг.

Несколькими часами ранее телеканал NBC сообщил, что только 42 процента американцев одобряют работу политика на посту главы государства. Это одна из самых низких оценок деятельности президента США за время проведения подобных соцопросов, уточняет Forbes.

Отвечая на вопрос журналистов, Байден заявил, что баллотировался на пост президента не для того, чтобы получить одобрение в опросах общественного мнения и улучшить свои показатели.

"Опросы будут расти и падать, и падать. Сначала они были высокими, затем стали средними, затем снова поднялись, и теперь они низкие. Посмотрите на всех остальных президентов, происходит то же самое", - сказал Байден репортерам.

Рейтинг одобрения президента Байдена медленно снижался на протяжении всего его президентства: в апреле деятельность Джо одобряли 53 процента опрошенных, а в августе - 49 процентов.