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Базза Лайтера из "Истории игрушек" показали Палачом Рока из игры Doom

Текст:   Богдан Бобров
01.11.2021,  
17:00
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Компании Disney и Pixar готовят отдельный мультфильм про Базза Лайтера из франшизы "История игрушек".

После дебютного тизера многие в игровом сообществе начали отмечать, что волевая внешность главного героя идеально подошла бы к персонажу из какого-нибудь шутера.

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Идею визуализировал автор YouTube-канала David Kang, который сделал Лайтера в видеоролике Палачом Рока из игры Doom.

На видео Лайтер под характерную для серии музыку облачается в броню Думгая. Аудитории такой микс пришелся по душе - на момент написания этой заметки ролик собрал более 75 тысяч просмотров.

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