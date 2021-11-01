Базза Лайтера из "Истории игрушек" показали Палачом Рока из игры Doom

Компании Disney и Pixar готовят отдельный мультфильм про Базза Лайтера из франшизы "История игрушек".

После дебютного тизера многие в игровом сообществе начали отмечать, что волевая внешность главного героя идеально подошла бы к персонажу из какого-нибудь шутера.

Идею визуализировал автор YouTube-канала David Kang, который сделал Лайтера в видеоролике Палачом Рока из игры Doom.

На видео Лайтер под характерную для серии музыку облачается в броню Думгая. Аудитории такой микс пришелся по душе - на момент написания этой заметки ролик собрал более 75 тысяч просмотров.