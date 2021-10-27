Вышел первый трейлер "Лайтера" - спин-оффа "Истории игрушек"

Орденоносная студия Pixar и выкупивший ее за несметные доллары Disney представили первый тизер-трейлер "Лайтера" (Lightyer), "сольника" Базза Лайтера из "Истории игрушек". Ролик только что опубликован на YouTube-канале компании.

Расскажет картина про становление-деяния героического космического рейнджера Базза до событий "Истории", в оригинале озвучил его Крис Эванс.

Режиссер - Энгус МакЛэйн ("В поисках Дори", "История игрушек и ужасов!"). Сценарий написал трижды лауреат премии "Оскар" Пит Доктер (первая-вторая "Истории", "Корпорация монстров", "ВАЛЛ-И", "Вверх", "Головоломка", "Душа").

Премьера фильма - 17 июня 2022-го. По старту российского проката информации еще нет.