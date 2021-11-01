Бельгия ввела QR-коды из-за резкого ухудшения эпидситуации в стране

Бельгия ввела QR-коды для доступа в рестораны, бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения. Ранее такие ограничения действовали только в одном районе, где было мало вакцинированных от COVID-19. Речь идет о Брюссельском федеральном регионе.

С 1 ноября электронные пропуска вводятся на территории всей страны. Теперь попасть в рестораны, концертные залы, кинотеатры, театры и спортивные залы могут только вакцинированные, переболевшие COVID-19 и имеющие ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Также ужесточается контроль за ношением защитных масок, информирует ТАСС.

В Бельгии - резкий рост количества заражений. В сутки выявляют более 5 тысяч инфицированных SARS-CoV-2. Число госпитализаций приближается к 120 в день. Премьер-министр Александер Де Кроо заявил, что "если бы не вакцинация, то ситуация в больницах была бы катастрофической".