ЦБ допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики

В случае, если рынок менее гибко отреагирует на решение по ключевой ставке, Банк России может существенно ужесточить денежно-кредитные условия. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

По мнению ЦБ, в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

"Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий", - говорится в отчете.

Центробанк 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки подряд на фоне непрекращающегося роста инфляции. Регулятор также допустил возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.