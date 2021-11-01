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01.11.2021 22:26
Рубрика: Экономика

ЦБ допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики

Текст: Матвей Линник

В случае, если рынок менее гибко отреагирует на решение по ключевой ставке, Банк России может существенно ужесточить денежно-кредитные условия. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Фото: Сергей Михеев
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По мнению ЦБ, в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

"Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий", - говорится в отчете.

Центробанк 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки подряд на фоне непрекращающегося роста инфляции. Регулятор также допустил возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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