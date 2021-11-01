Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.11.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Чек-лист: как правильно подготовить автомобиль к зиме

Текст: Виктория Чернышева
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

ГИБДД Москвы опубликовала в своем Telegram-канале полезные советы для автовладельцев.

В Госавтоинспекции напомнили, что на скользкой дороге, либо при выпадении обильного снега малейшая неисправность может стать роковой и привести к непоправимым последствиям. Поэтому нужно до наступления холодов проверить состояние автомобиля.

Фото: Istock
Почему в машине воняет бензином

Что именно нужно сделать?

Прежде всего, нужно проверить уровень тормозной жидкости, а лучше всего, ее заменить. От ее качества напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Тормозная жидкость очень гигроскопична, она накапливает влагу из внешней среды и со временем теряет свою эффективность.

До наступления минусовых температур обязательно нужно променять жидкость стеклоочистителя. ГИБДД советует приобретать "незамерзайку" только в сертифицированных пунктах продажи.

Третий пункт в чек-листе - тщательный осмотр зимней резины. Если на ней обнаружились какие-либо повреждения, порезы, разрывы, пробои, нужно как можно скорее приобрести новые покрышки.

Также важно проверить остаточную глубину протектора шин (с помощью штангенциркуля или линейки с глубиномером). Если она меньше четырех миллиметров, ездить на такой резине зимой опасно. В ГИБДД напомнили, что по размеру или допустимой нагрузке шины должны соответствовать модели транспортного средства.

Особый совет в Госавтоинспекции дали владельцам автомобилей с задним приводом. При совершении маневров и вхождении в повороты им нужно быть максимально аккуратными: резкие движения на дороге могут привести к неуправляемому заносу и, соответственно, ДТП.

С начала года с участием автомобилей с различными техническими неисправностями на столичных дорогах было зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 18 человек. 178 человек получили ранения.

#ГИБДД