CША проводят модернизацию своего ядерного оружия

Речь идет о проведенной в минувшем июле модернизации боеголовок W88 (согласно открытым данным, ими оснащены БРПЛ "Трайдент-II", мощность которых составляет свыше 400 килотонн). Хотя в министерстве обороны США заявляют о "рутинном инженерном улучшении", на самом деле оружие приобрело новые качества и характеристики, пишут журналисты издания со ссылкой на свои источники.

По их данным, произведенные улучшения боеголовок дают возможность точнее рассчитать высоту подрыва ядерного боеприпаса с целью оказания максимального разрушительного воздействия на цели. Ими в публикации названы места дислокации сил ядерного сдерживания России, Китая, а также стратегические объекты Северной Кореи.

Согласно оценкам экспертов, в результате проведенной модернизации "сотен боеголовок", обошедшейся Пентагону "в несколько миллиардов долларов", эффективность американских БРПЛ повышена примерно в два раза. Каким образом это отвечает обещаниям экс-президента США Барака Обамы отказаться от разработки нового ядерного оружия или его модификации - остается только догадываться.

Напомним, что в минувшем январе Россия и США пролонгировали действие двустороннего юридически обязывающего договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3). О том, нарушают ли положения этого договора произведенные Вашингтоном существенные улучшения своих баллистических ракет морского базирования, ничего не сообщается.

Вместе с тем, ряд американских экспертов опасаются, что подобные действия лишь повышают риски глобального ядерного столкновения.

Российские специалисты в области нераспространения и контроля над вооружениями неоднократно подчеркивали, что США в своих доктринальных документах продолжают рассматривать американское ядерное оружие не только в качестве средства сдерживания, но и в качестве инструмента для первого "обезаруживающего" удара по своим противникам. К этому, как сообщило на днях издание Financial Times, Вашингтон якобы призывают союзники США в Европе и на Тихом океане. Которые, дескать, опасаются, что отказ Вашингтона от принципа упреждающего ядерного удара может "придать смелости" Москве и Пекину.

Впрочем, и без учета мнения сателлитов планы Белого дома, запросившего в минувшем году почти 30 миллиардов долларов на программы модернизации ядерного арсенала США, налицо. В частности, активные работы ведутся не только по повышению характеристик баллистических ракет морского базирования, но и всех других компонентов "ядерной триады": создается новый малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер", улучшаются межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования "Минитмен III", обновляются запасы тактического атомного оружия путем постановки на вооружение управляемой термоядерной бомбы B61-12.