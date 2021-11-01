Директор заболевшего COVID певца Серова рассказал о его самочувствии

Александр Федорков, директор советского, российского певца Александра Серова, попавшего в больницу с коронавирусной инфекцией, рассказал, что 67-летний исполнитель остается под наблюдением врачей, но чувствует себя значительно лучше.

"Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий", - порадовал Федорков поклонников дара Александра Серова. При этом директор добавил в комментарии ТАСС, что выписывать артиста еще не собираются: "пока набирается сил".

Ранее создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин вспомнил о нежелании Серова проходить вакцинацию. Как подчеркнул при этом музыкант, все его подопечные получили прививки, и поэтому никто из них не заболел.