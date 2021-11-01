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Экс-солистка "Тату" опровергла сообщения о воссоединении группы

Новости
    01.11.2021, 16:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Александра Мудрац/ ТАСС Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ ТАСС

37-летняя Елена Катина, бывшая вокалистка некогда сверхпопулярного российского поп-проекта "Тату", уточнила ситуацию с так называемым возрождением знакового коллектива, вокруг чего была поднята обильная волна хайпа.

Фото: Вадим Алексеев/ РИА Новости
Видео: Юля Волкова подтвердила воссоединение группы "Тату"

Напомним, анонсированное трибьют-шоу "Тату" запланировано на весну будущего года, и, по словам Катиной, его сложно назвать не только возрождением проекта, но даже совместным концертом. Несмотря на то, что в нем действительно примут участие обе бывшие солистки.

"Я бы не стала называть это совместным концертом. Это трибьют-шоу, которое мы обсуждаем в данный момент", - заявила артистка в беседе с изданием "7 дней". При этом Катина акцентировала, что "Тату" осталась на пике и исполнила свое предназначение. Но поскольку группе исполнилось 20 лет, это достаточно серьезная дата, и экс-участники, как-то подумав, решили, что все-таки лучше сделать официальное трибьют-шоу. С упором на "официальное", так как мероприятие соавтора всех главных шлягеров "Тату" Сергея Галояна они таковым не полагают.

К слову, трибьют-альбом группы от Галояна, на котором спели Манижа, Рита Дакота, IOWA и еще более двух десятков артистов, выходит уже 5 ноября. Волкова и Катина от участия в нем отказались.

"Тату" были активны в 1999-2011 годах, далее несколько раз воссоединяясь, в конечном итоге окончательно расставшись. Ранее эксперт рассказала, почему это произошло.

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