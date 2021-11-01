Эксперт объяснил, как не убить автомобиль при "прикуривании"

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "РГ" о том, как не убить автомобиль при "прикуривании".

"На самом деле существует множество легенд и поверий на предмет правильного "прикуривания" автомобиля с севшим аккумулятором. Но мы с вами должны подходить к этому вопросу разумно. И тогда проблем не будет. Прежде всего у автомобиля, который нуждается в помощи, выключаются все потребители энергии. Обычно бывает достаточно выключить зажигание.

Также нужно проверить, окислены ли клеммы вашего аккумулятора. В противном случае их необходимо привести в порядок с помощью специального приспособления или мелкой наждачной бумаги. Да, прежде чем это сделать, желательно этот аккумулятор найти. Далеко не у всех современных автомобилей он размещается в подкапотном пространстве. Но зато у почти всех автомобилей клеммы для подключения проводов выведены туда.

После этого ставим рядом с вашей машиной автомобиль донор, обязательно с заведённым двигателем. И аккуратно, стараясь ничего не замкнуть, соединяем плюс с плюсом, а минус с минусом. Причём с плюсовым проводом будьте максимально осторожны. Если вы случайно замкнёте его на массу, вы можете вывести из строя и исправный автомобиль. В результате вместо одного неисправного транспортного средства у вас будет целых два. После подключения проводов нужно подождать несколько минут.

Причём автомобиль донор держим на повышенных оборотах для того, чтобы хотя бы минимально подзарядить севший аккумулятор вашей машины. После этого, не снижая оборотов донора, пробуем завести свой. Обычно этого хватает для запуска мотора. Затем аккуратно отсоединяем плюсовой провод от донора и от своего автомобиля и демонтируем минусовой. Своему автомобилю даём возможность некоторое время поработать на повышенных оборотах и при первой возможности проводим диагностику аккумулятора", - рассказал эксперт.