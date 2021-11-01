Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море

Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море.
"Флагман Шестого флота Mount Whitney с сотрудниками штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил НАТО начал переход в северном направлении в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО", - сообщается в твиттере флота.
Напомним, что Mount Whitney - это командный корабль типа Blue Ridge. Он предназначен для управления масштабными десантными операциями и использования в качестве плавучего штаба. Серьезного ракетного вооружения он не имеет - лишь пара 35-мм пушек, несколько пулеметов и корабельный зенитный комплекс малого радиуса действия.
Напомним, что два дня назад в Черное море зашел эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, который также входит в состав 6-го флота.
ВМФ России отслеживает маневры в Черном море эсминца Porter и готовится в случае необходимости взять под контроль флагманский командный корабль американцев Mount Whitney.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021