Kia рассказала, сколько будут стоить новый хэтч и универсал Ceed в России

Вместе с кросс-купе Kia XCeed в России начнутся продажи хэтчбека и универсала Ceed 2022 модельного года, которые получили новый двигатель и комплектации.

У российских "Сидов" появились версии GT Line и GT Line+, которые отличаются внешне за счёт стайлинга бамперов, накладок на пороги, сотовидного рисунка задних фонарей (эксклюзивно для хэтчбека). В этих комплектациях модель получила двигатель 1.5 T-GDI мощностью 150 л.с., который пришёл на смену 140-сильному турбо объёмом 1.4 литра. В паре с новым мотором работает двуступенчатый "робот".

Классический "автомат" по-прежнему доступен, но только в паре с атмосферным 128-сильным 1.6 MPI, - этот силовой агрегат положен всем остальным комплектациям.

Комплектации стали богаче. Так, в начальной версии Comfort установлены кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и возможностью сопряжения со смартфоном, камера заднего вида, подогревы руля и передних сидений, датчик света, 15-дюймовые колёса на стальных дисках. Цены на хэтчбек начинаются от 1 564 900 рублей, универсал стоит 1 604 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.

В версии Luxe по умолчанию установлены легкосплавные колёсные диски R16, светодиодные ДХО, задние датчики парковки, противотуманные фары, двухзонный климат-контроль, откидной подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров. Цены - 1 614 900 и 1 654 900 рублей соответственно.

В комплектации Prestige Kia Ceed и Ceed SW имеют комбинированную отделку салона, оснащены полным пакетом "Тёплые опции" (подогрев задних сидений и лобового по всей площади), зеркалами заднего вида с электроприводом складывания, LED-повторителями указателя поворота в зеркалах и фонарями, салонным зеркалом с автозатемнением, датчиком дождя, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с ключа, комплексом телематики Kia Connect и рядом систем комплекса Drive Wise: системами контроля слепых зон, предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и безопасного выхода из автомобиля.

Стоимость хэтчбека Ceed Prestige составляет 1 724 900 рублей, универсала Ceed SW - 1 774 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.

Полный комплект светодиодной оптики положен модели в комплектации Premium. Также автомобили в этой версии оснащены 17-дюймовыми колёсами на шинах Michelin 225/45, передними креслами с электрической регулировкой поясничного подпора, мультимедиа 10.25 дюйма, премиальной аудиосистемой JBL с внешним усилителем, сабвуфером и шестью динамиками. Цены: 1 869 900 рублей стоит Kia Ceed Premium, 1 939 900 рублей - Ceed SW.

В исполнении GT Line автомобили получили накладки на педали, чёрную отделку потолка, спортивный руль. Стоимость автомобилей начинается от 1 979 900 рублей за Ceed GT Line, стоимость Ceed SW GT Line - 2 039 900 рублей.

Комплектация GT Line+ оснащена по максимуму: в неё включён весь спектр помощников Drive Wise, включая адаптивный круиз-контроль и систему помощи при парковке, цифровая приборная панель 12.3 дюйма, электромеханический стояночный тормоз, беспроводная зарядка, водительское сиденье с электроприводом регулировок и памятью, комбинированная отделка из кожи и замши. Цены - 2 109 900 и 2 179 900 рублей.

Таким образом, прибавка в зависимости от комплектации составила 50-135 тысяч рублей.

Производство обновлённых Kia Ceed и Ceed SW организовано на заводе "Автотор" в Калининградской области, старт продаж намечен на 15 ноября.