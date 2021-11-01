Косачев: Американцы действуют в Черном море методом тыка

Россия готова к ответным мерам, если американский корабль пересечет ее границы в акватории Черного моря, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее в понедельник стало известно, что флагманский командный корабль Mount Whitney шестого флот американских ВМС направился в Черное море, чтобы провести совместные операции с силами НАТО.

"Ответные меры возможны, но они будут использоваться, по моему глубокому убеждению, тогда и если американцы начнут пересекать красные линии, начнут провоцировать российский флот в регионе, начнут пересекать наши территориальные границы морского базирования, входить в наши территориальные воды", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

Вице спикер СФ назвал совместную операцию американского командного корабля с силами НАТО в Черном море провокацией, которую надо рассматривать в комплексе с происходящим на юго-востоке Украины. Он напомнил, что США вводят свои военные корабли в Черное море, когда надо что-то подкрепить военной силой. Так происходило в 2008 году в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии, а также весной 2014 года на фоне событий киевского майдана.

"Это происходит сейчас с участием тех же самых боевых кораблей, когда совершенно очевидно накаляется обстановка на юго-востоке Украины, в Донбассе, в силу того, что украинская сторона явно готовит боевую военную операцию", - продолжил сенатор.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в ответных действиях Москвы, так как это поможет ему оправдать военную поддержку Киеву и наращивание в регионе постоянного военного присутствия. Поэтому российской стороне "нужно тщательно просчитывать каждый шаг, не поддаваться эмоциям, знать весь цинизм того, что творят американцы, и, не поддаваясь на провокации, быть готовыми к любому сценарию, включая наихудший".

Кроме того, Косачев отметил, что у США зачастую отсутствует стратегия. "У меня такое ощущение, что американцы и здесь действуют методом тыка", - подчеркнул он.

Фактор присутствия американских кораблей будет дестабилизировать ситуацию, создавая у властей Украины иллюзию некой поддержки со стороны США и их союзников по НАТО, подталкивать Киев к полномасштабным боевым действиям на юго-востоке, опасается Константин Косачев.