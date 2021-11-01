Постановление губернатора Курской области от 1 ноября 2021 года № 476-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

Во изменение постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 463-пг, от 28.10.2021 № 465-пг, от 28.10.2021 № 472-пг) следующие изменения:

подпункт 12 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"12) системообразующие организации, перечень которых утвержден постановлением Губернатора Курской области от 28.05.2020 № 152-пг, организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, системообразующие организации, установленные на федеральном уровне, за исключением предприятий торговли, физкультурно-оздоровительных организаций, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственную цепочку;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Спортивные соревнования, тренировочный процесс и матчи профессиональных спортивных клубов проводить без присутствия зрителей.".

2. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







