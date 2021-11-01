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01.11.2021 14:15
Рубрика: В мире

Макрон обвинил премьер-министра Австралии во лжи о сделке с подлодками

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский президент Эмманюэль Макрон абсолютно уверен в том, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу переговоров между Австралией, США и Великобританией, которые привели к созданию тройственного военного альянса AUKUS и потере Францией контракта на строительство 12 подводных лодок стоимость в 56 миллиардов евро.
Фото: AP Photo/Domenico Stinellis Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

На прямой вопрос австралийского журналиста, заданный на полях G20 в Риме, о том, думает ли Макрон, "что Скотт Моррисон солгал ему", нынешний глава Пятой Республики коротко ответил: "Я не думаю, а знаю".

Фото: GERARD JULIEN / AFP
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии

Французский президент и ранее крайне резко высказывался в адрес Австралии, разорвавшей с подачи американцев крупнейший контракт, заключенный несколько лет тому назад.

Хотя на прошлой неделе Эмманюэль Макрон и провел первый после долгого перерыва телефонный разговор с австралийским премьером, отношения между двумя странами остаются крайне натянутыми. По его словам, решение Канберры отказаться в одностороннем порядке от соглашения с Францией в пользу другого проекта (американских атомных субмарин) "подорвало доверие" между двумя странами.

Если в отношении австралийцев Эмманюэль Макрон занял жесткую позицию и, судя по всему, в ближайшей перспективе не намеревается их прощать за нанесенный урон, на встрече с американским президентом Джо Байденом в Риме ему пришлось, проглотив обиду, пойти на примирение, мол, "нужно смотреть в будущее".

Причем Байден и не думал извиняться за то, что в Париже в середине сентября назвали "ударом в спину", назвал всю эту ситуацию "неловкой" и на голубом глазу заявил, что, мол, "у него было впечатление, что Франция была проинформирована, что ее контракт не состоится".

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