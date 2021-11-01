Макрон обвинил премьер-министра Австралии во лжи о сделке с подлодками

На прямой вопрос австралийского журналиста, заданный на полях G20 в Риме, о том, думает ли Макрон, "что Скотт Моррисон солгал ему", нынешний глава Пятой Республики коротко ответил: "Я не думаю, а знаю".

Французский президент и ранее крайне резко высказывался в адрес Австралии, разорвавшей с подачи американцев крупнейший контракт, заключенный несколько лет тому назад.

Хотя на прошлой неделе Эмманюэль Макрон и провел первый после долгого перерыва телефонный разговор с австралийским премьером, отношения между двумя странами остаются крайне натянутыми. По его словам, решение Канберры отказаться в одностороннем порядке от соглашения с Францией в пользу другого проекта (американских атомных субмарин) "подорвало доверие" между двумя странами.

Если в отношении австралийцев Эмманюэль Макрон занял жесткую позицию и, судя по всему, в ближайшей перспективе не намеревается их прощать за нанесенный урон, на встрече с американским президентом Джо Байденом в Риме ему пришлось, проглотив обиду, пойти на примирение, мол, "нужно смотреть в будущее".

Причем Байден и не думал извиняться за то, что в Париже в середине сентября назвали "ударом в спину", назвал всю эту ситуацию "неловкой" и на голубом глазу заявил, что, мол, "у него было впечатление, что Франция была проинформирована, что ее контракт не состоится".