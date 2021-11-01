NI о применении Киевом дрона: Россия может не ограничиться резкими словами

Новости

Москвичам пообещали теплый ноябрь 10:04
На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19 09:47
В Минске покажут лучшие фильмы уходящего года 09:47
В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей 09:34
На Алтае раскрыли мошенничество с фонарями на 100 миллионов рублей 09:33
Стоимость российской пшеницы обновила максимум с сезона 2012/13 09:30
В калужской колонии выявили экстремистскую ячейку 09:21
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках 09:16
Бирюков: В "Парке Яуза" завершается строительство уникального экоцентра 09:14
Шестеркин признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сиэтл" 09:08
Депутат Рады Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве 08:45
Лавров: Террористические угрозы необходимо подавлять внутри Афганистана 08:28
С 1 ноября в КЧР допуск в общественные места разрешен только с QR-кодом 08:24
Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД 08:23
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник" 08:17
Действие системы QR-кодов в Красноярском крае продлят после 7 ноября 08:13
Глава ВОЗ сообщил о трех стратегических целях, связанных со здоровьем 08:10
Названы самые дорогие для жизни города России 08:05
Глава ФССП Аристов: В списках невыездных находятся 4,2 миллиона россиян 08:00
Президент Молдавии о новом контракте с "Газпромом": Мы довольны 07:57
Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку три года 07:51
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей 07:22
Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга 06:41
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 06:10
Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке 05:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 09:59
Рубрика: В мире

NI о применении Киевом дрона: Россия может не ограничиться резкими словами

Текст: Юрий Когалов

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Киева после применения ВСУ боевого беспилотника в Донбассе. Об этом пишет американский журнал National Interest.

В Госдуме назвали последствия применения Украиной беспилотников на Донбассе

По мнению обозревателя Марка Эпископоса, есть признаки того, что реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов.

Как обратил внимание автор статьи, закупка и развертывание Украиной турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, что грозит его дальнейшей эскалацией. Киев планирует приобрести десятки таких аппаратов, а также развернуть их производство на собственной территории.

Представитель ЛНР Родион Мирошник уже обвинил Киев в нарушении Минских соглашений, согласно договоренностям 2014 года предусмотрен прямой запрет на полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Эту позицию, как пишет автор статьи, поддерживает и МИД Германии. Берлин "очень обеспокоен" ударом беспилотника, поскольку Минские договоренности разрешают использование БЛА только миссией ОБСЕ. Однако украинские официальные лица отрицают какие-либо нарушения.

"Я думаю, что есть развивающаяся ситуация, и она может обернуться чем-то значительным. Не в ближайшие дни, но в течение нескольких недель или месяцев", - приводится мнение представителя Центра новой американской безопасности Майкла Кофмана.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник"
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове