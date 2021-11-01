NI о применении Киевом дрона: Россия может не ограничиться резкими словами

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Киева после применения ВСУ боевого беспилотника в Донбассе. Об этом пишет американский журнал National Interest.

По мнению обозревателя Марка Эпископоса, есть признаки того, что реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов.

Как обратил внимание автор статьи, закупка и развертывание Украиной турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, что грозит его дальнейшей эскалацией. Киев планирует приобрести десятки таких аппаратов, а также развернуть их производство на собственной территории.

Представитель ЛНР Родион Мирошник уже обвинил Киев в нарушении Минских соглашений, согласно договоренностям 2014 года предусмотрен прямой запрет на полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Эту позицию, как пишет автор статьи, поддерживает и МИД Германии. Берлин "очень обеспокоен" ударом беспилотника, поскольку Минские договоренности разрешают использование БЛА только миссией ОБСЕ. Однако украинские официальные лица отрицают какие-либо нарушения.

"Я думаю, что есть развивающаяся ситуация, и она может обернуться чем-то значительным. Не в ближайшие дни, но в течение нескольких недель или месяцев", - приводится мнение представителя Центра новой американской безопасности Майкла Кофмана.