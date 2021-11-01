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01.11.2021 10:44
Рубрика: Общество

Онкологи рассказали, когда можно прививаться больным раком

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, а прививка - самый лучший способ обезопасить себя от вируса, рассказали врачи.

Фото: РИА Новости
Что можно и чего нельзя делать во время вакцинации от коронавируса

По словам онколога Аркадия Аксененко, рак не является противопоказанием для вакцинации, но есть ограничения для тех, кто проходит химиотерапию. Таким пациентам рекомендуется на время отложить прививку и максимально ограничить контакты, чтобы избежать заражения. Поставить прививку можно после того, как пациент закончит лечение и начнет себя нормально чувствовать.

"В идеале, конечно, лучше привиться до курса химиотерапии, нежели делать это после", - добавил он.

Президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев добавил, что онкобольные, которые находятся в стадии ремиссии или не получают интенсивное лечение, должны быть привиты.

Как пояснил Румянцев, в своей практике врачи центра руководствуются детским календарем прививок, и после завершения интенсивной фазы лечения ребенку ставят необходимые вакцины. Тоже самое касается и взрослых - онкопациентов ежегодно прививают от гриппа, если они не находятся в острой фазе лечения.

"Все остальные рекомендации такие же, как и для обычных людей. Поскольку этот вирус циркулирует в среде активно, и последний штамм вируса очень контагиозный - вызывает заражения 8-10 человек от одного объекта, а вот уханьский вирус заражал двух. Поэтому здесь крайне важны средств индивидуальной защиты - носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки", - добавил Румянцев в беседе с ТАСС.

Решение о проведении вакцинации принимается врачом индивидуально в каждом случае, исходя из состояния пациента и возможных рисков.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал беременных женщин пройти вакцинацию от коронавируса, поскольку участились случаи заражения не только будущих мам, но и новорожденных.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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