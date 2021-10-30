Мурашко напомнил беременным и кормящим о важности вакцинации

Беременные женщины в эту волну пандемии болеют чаще и сильнее, виной тому "дельта"-штамм. Поэтому сейчас особенно важно защитить себя и будущего ребенка прививкой, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочей поездки во Владимир.

"Беременным разрешается прививаться на сроке после 22 недель беременности, - напомнил министр. - Федеральный Центр акушерства и гинекологии собирает сегодня данные из всех регионов, сколько женщин провакцинировано. Хочу предупредить всех мам: ситуации с новорожденным, попавшим на третий день жизни в реанимацию с ИВЛ, о которой я рассказал, можно избежать. Потому что антитела, которые образуются у будущей мамы после вакцинации, защищают и ребенка".

Он также напомнил, что сняты ограничения по вакцинации кормящих женщин. "Это очень важное решение. Когда мама кормит ребенка, она контактирует с ним очень близко, кожа к коже, поэтому риск заражения очень велик. Поэтому я призываю всех мам: надо привиться", - заключил Михаил Мурашко.