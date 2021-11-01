Открыта "горячая линия" по вопросам количества контрольных работ в школах

Рособрнадзор открыл "горячую линию", куда родители могут присылать информацию о контрольных и проверочных работах в школах.

Обращения можно направлять по адресу электронной почты: grafik_kr@obrnadzor.gov.ru, указав регион, школу и удобный способ обратной связи.

Напомним, ранее совместно с Минпросвещения были подготовлены рекомендации для регионов по проведению контрольных в школах.

В частности, рекомендуется по каждому учебному предмету в одной параллели проводить оценку знаний не чаще одного раза в 2,5 недели. Также не рекомендуется устраивать контрольные или проверочные работы на первом и последнем уроках, а также проводить более одной контрольной в день для одного класса.

"Рособрнадзору важно получить информацию, как эти рекомендации исполняются в школах, чтобы в дальнейшем вести работу с конкретными образовательными организациями и региональными органами управления образованием, - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Поэтому мы и открываем специальный почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ".