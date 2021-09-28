Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ

Работа по оптимизации числа контрольных в школах уже проведена, рекомендации направлены в регионы еще в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, накануне президент поручил обеспечить сокращение контрольных и проверочных работ в школах и доложить о результатах до 1 июля 2022 года.

Как уже писала "РГ", по данным опроса на сайте 72 процента родителей уверены: количество контрольных и проверочных работ в школах нужно снижать. По данным Рособрнадзора, в некоторых образовательных организациях одна контрольная работа приходится на каждый третий урок биологии, на каждый пятый - русского языка, на каждую четвертую физику.

В целом Россия лидирует по частоте проведения проверочных и контрольных работ.