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Перед смертью диктору Игорю Кириллову ампутировали ногу

Новости
    01.11.2021, 20:23
Текст:   Олег Усков

Татьяна, вдова скончавшегося на 90-м году жизни легендарного советского диктора Игоря Кириллова, рассказала о последних днях супруга. Откровения женщины прозвучали в эфире программы "Пусть говорят".

Фото: А. Агеев/РИА Новости
С телеведущим Игорем Кирилловым простятся 2 ноября

Напомним, Игорь Леонидович с 10 сентября находился в больнице - Кириллову ампутировали ногу. А когда диктор уже шел на поправку и готовился к выписке, подхватил коронавирус, с которым организм пожилого мужчины уже не справился.

При этом отмечено, что Игорь Леонидович даже после сложнейшей операции сохранял бодрость духа, строил планы на будущее, обсуждал, как будет праздновать впечатляющий юбилей. Но всему помешал COVID.

Как рассказала Татьяна Кириллова, они с мужем посещали врачей, регулярно делали УЗИ, и доктора уверяли, что тромбов нет - ничего не предвещало плохого исхода. А аховой ситуация стала в первой половине сентября. "Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге, я поняла, что ситуация серьезная", - передает слова вдовы KP.RU.

Немедленно было принято решение ехать в Боткинскую больницу, где артиста сразу отправили в реанимационное отделение: у Игоря Леонидовича нашли тромб в артерии и подколенную аневризму - "мину замедленного действия, которая могла рвануть в любую секунду". В результате консилиум постановил - нужна операция и, возможно, в целях спасения жизни - ампутация.

Операция прошла успешно. После реанимации Игорь Кириллов начал заниматься гимнастикой, и ему уже искали хороший протез, но 11 числа у него произошло кровотечение кишечника - "рванул геморроидальный узел". И опять - операционная, опять реанимация.

12 октября у артиста был взят тест на COVID-19, и он оказался положительный. Причем никаких симптомов коронавируса у Кириллова не было.

Игорь Кириллов умер 30 октября. Похороны народного артиста СССР пройдут 2 ноября в Москве.

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